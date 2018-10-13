16:48 13.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100205611:roman

В Киеве группа неизвестных испортила памятник канадского скульптора - ФОТО

Сегодня ночью вандалы облили йодом и зеленкой скульптуру "склоненной женский торс" канадского скульптора украинского происхождения Владислава Волосенко.

В Киеве группа неизвестных испортила памятник канадского скульптора - ФОТО

Фотографии обезображенной скульптуры появились на страницах пользователей в сети Facebook.

Скульптура была создана в рамках Киевского международного скульптурного симпозиума, который проходит в столице уже месяц и завершает работу 12 октября. Смесь из йода и зеленки впиталась в структуру камня и вывести ее будет очень трудно.

Прибывшие на место инцидента правоохранители принялись проводить опросы местных жителей и осматривать камеры наружного наблюдения с целью обнаружения хулиганов. 

Однако, канадский мастер сообщил, что скульптуры всех остальных шестерых мастеров будут представлены киевлянам на выставке в районе ВДНХ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на месте бывшего памятника Ленину в Киеве на следующих выходных установят памятник самой популярной криптовалюте мира - Bitcoin.


Поделиться
Читайте также:
 
В Гималаях замерзла группа альпинистов-аматоров В Киеве прошел конкурс на звание "Лучшего спасательного отряда" сезона В Украине началась полная "укранизация" эфиров и радио Президент одобрил решение о выделении социального жилья для переселенцев
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив