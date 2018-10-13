14:19 13.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве голый мужчина кидался под колеса авто - ФОТО

В Киеве на проспекте Бажана мужчина пытался броситься под фуру. Об этом передает dtp.kiev.ua. 

В Киеве голый мужчина кидался под колеса авто - ФОТО

По предварительной информации, голый мужчина в неадекватном пытался покончить жизнь самоубийством, кидаясь под колеса автомобилей. 

Водитель, который успел вывернуть "баранку" своего авто, утверждает, что он выезжал со стороны улицы Руденко на проспект Бажана недалеко от станции метро "Харьковская", когда увидел, что неизвестный ему человек в нижнем белье и носках выбежал на дорогу.

Прибывшие на место происшествия патрульные установили, что мужчина уже долгое время находился оголенным на улице в холодную погода, он стоял на холодном асфальте в рваных носках. Медики посоветовали обернуть его в термопленку, чтобы хоть как-то избежать заболевания легких.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киеве неадекватный пешеход бросился под колеса иномарок.


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