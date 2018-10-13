В Киеве BMW на полном ходу протаранил пешеходов

По предварительной информации, около полуночи два пешехода-нарушителя пытались перебежать четырехполосную дорогу в неположенном месте. В итоге, оба оправились на "тот свет". Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть двух нарушителей, полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя иномарки.

"Такова цена отсутствия контроля на дорогах и отсутствия общественной сознательности в плане безопасности дорожного движения, чтобы снизить вероятность попадания в такую ситуацию, не превышайте скорость всегда используйте видеорегистратор", - предупреждают патрульные.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в российской Чувашии микроавтобус Fiat столкнулся с самосвалом Mercedes.