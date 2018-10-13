16:21 13.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Гималаях замерзла группа альпинистов-аматоров

В горах Непала спасатели обнаружили тела 9 замерзших туристов. Об этом передает The Himalayan Times.

В Гималаях замерзла группа альпинистов-аматоров

Сообщается, что на гору поднималась группа туристов из Южной Кореи, лидер команды Ким Чанг-хо уведомил базу о приближающемся шторме и дал указания прекратить подъем и обосноваться лагерем на открытой местности, чтобы вертолет мог прибыть за туристами и провести эвакуацию.

Однако, действия альпинистов оказались запоздалыми, девять членов экспедиции были обнаружены мертвыми на месте их ночевки.

Сейчас на место происшествия прибыл спасательный вертолет, который эвакуировал тела погибших. 

"Быстрый снежный шторм, сопровождавшийся обвалом, похоронил базовый лагерь на высоте 3500 м, когда альпинисты ждали хорошую погоду, чтобы подняться к высокому лагерю", - говорится на страницах издания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате землетрясения, которые произошло в Индонезии накануне, на стратовулкане Ринджани на индонезийском острове Ломбок оказались заблокированными более 500 альпинистов


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