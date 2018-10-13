12:56 13.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области в квартире заживо сгорел пожилой мужчина

В Днепровском районе города Каменское спасатели нашли труп сгоревшего мужчины. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

В Днепропетровской области в квартире заживо сгорел пожилой мужчина

На звонок соседей отреагировали дежурные отделения государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место вызова пожарные установили, что горит квартира на четвертом этаже. Огнем повреждено диван в комнате квартиры на площади 2 м. квадратных. Уже разгребаю квартирный мусор был обнаружен мужчина, гражданин 1959 рождения.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами. В ходе ликвидации возгорания принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове по ул. Рымарской произошел пожар около 17-этажного жилого дома. Там сгорели сразу пять автомобилей, припаркованных рядом со зданием.


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