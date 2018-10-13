07:00 13.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновцах полиция ликвидировала группу "телефонных террористов"

В Черновцах полиция задержала члена преступной группы телефонных мошенников. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 
 

В Черновцах полиция ликвидировала группу

В ходе следственных действий и показаний задержанных было установлено, что телефонные звонки от псевдоправоохоронцив по родственников, которые якобы совершили тяжелую автопроисшествии, и в дальнейшем остаются любимым методом преступников выманивать деньги у доверчивых граждан.

С ее помощью мошенники чуть ли не ежедневно выманивают у людей все имеющиеся сбережения. Как правило, в большинстве случаев от мошеннических действий страдают пожилые люди.

Своими действиями группа "телефонных террористов" нанесла потерпевшим убытков не менее чем на 20 000 долларов США. На данный момент известно, что по указанию координатора преступления молодой человек неоднократно приезжал в Черновцы

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве разоблачили мошенников, которые использовали турагентство. 


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