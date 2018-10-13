09:55 13.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. 

На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Из минометов и пулеметов враг щоткрывал огонь около населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Из ствольной артиллерии калибра 100 мм, минометов калибра 120 и 82 мм противник обстрелял наши позиции вблизи Троицкого, Южного, Водяного и Широкино.

В результате обстрелов был ранен один украинский военный, противник потерял 3 наемников, еще трое были госпитализированы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американское правительство хотело бы, чтобы Россия приняла принципиальное решение остановить конфликт на Донбассе.


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