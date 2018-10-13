Международная коалиция применила против войск Ассада химическое оружие

Сообщается, что авиация в составе 4 боевых модулей провела "ковровую" бомбардировку по позициям террористов ИГИЛ, который, по предварительной информации, продолжают удерживать населенный пункт Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Использование белого фосфора во время боевых действий запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, который не подписали США и Израиль.

Напомним, что в сентябре правительственные войска Свободной армии Ассада смогли разблокировать часть города. Дейр-эз-Зора является последним оплотом обороны Сирии, где сосредоточены крупные силы террористов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты будут бороться з террористами "Исламского государства" до победного конца.