ДТП в Киеве: две иномарки не сумели поделить дорожную полосу - ФОТО

По предварительной информации, водитель Fordа двигался по улице Белорусской в сторону центра города. Перед ним решил развернуться KIA, водитель которой не убедился в отсутствии других участников движения.

Шофер пытался избежать столкновения, вырулил на встречную, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии, пострадала девушка-пассажир KIA, у нее травма шеи.

На месте работал экипаж патрульной полиции и медики. Движение на данном участке дороги было осложнено, но сейчас оно нормализировалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на окружной дороге иномарка насмерть сбила двух пешеходов.