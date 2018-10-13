11:25 13.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ДТП в Киеве: две иномарки не сумели поделить дорожную полосу - ФОТО

В Киеве на улице Белорусской Ford и KIA попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом передает dtp.kiev.ua.

ДТП в Киеве: две иномарки не сумели поделить дорожную полосу - ФОТО

По предварительной информации, водитель Fordа двигался по улице Белорусской в сторону центра города. Перед ним решил развернуться KIA, водитель которой не убедился в отсутствии других участников движения. 

Шофер пытался избежать столкновения, вырулил на встречную, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии, пострадала девушка-пассажир KIA, у нее травма шеи.

На месте работал экипаж патрульной полиции и медики. Движение на данном участке дороги было осложнено, но сейчас оно нормализировалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на окружной дороге иномарка насмерть сбила двух пешеходов. 


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