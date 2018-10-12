Жертвами урагана "Майкл" в Штатах стали уже семь человек

По состоянию на утро пятницы, 12 октября, в штатах Флорида, Джорджия и Северная Каролина погибли уже семь человек. При этом среди погибших - 11-летний ребенок.

Как сообщает Reuters, власти всех штатов приняли решение эвакуироваться более 370 тысяч человек.

При этом в Северной Каролине в результате стихийного бедствия без электроэнергии осталось в общей сложности 390 тысяч домов. В двух штатах - Северной Каролине и Джорджия отменены большинство авиарейсов.

Местные власти сообщают, что в небольшом пляжном городке Мексико-бич, в штате Флорида, было уничтожено большинство домов. Вдоль побережья большинство домов превратилось в груду древесины и сайдинга и чтобы добраться до побережья спасателям пришлось бульдозерам расчищать дороги. В момент шторма над городом ветер достигал скорости в 250 километров за час.

Синоптики уже назвали шторм "Майкл" третьим из самых сильных штормов, который когда-либо накрывал США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган "Майкл" достиг Флориды среду, 10 октября, обрушившись на побережье рядом с городом Мексико Бич.