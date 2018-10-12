В школьный двор в Лисичанске упала часть ракеты - ФОТО

Как известно, это произошло около 11 часов утра, 12 октября. Учебное учреждение расположено в квартале Дружбы народов в южной части города.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, МЧС, саперы. Они мгновенно эвакуировали учеников из школы и предоставили все необходимые меры безопасности.

По словам учеников, в этот день у них был "субботник" и многие находились на школьном дворе. Дети видели пролетающий предмет, а затем дым. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, жители города рассказывают, что слышали поодиночные выстрела. По словам очевидцев, второй "предмет" прилетел в парк завода РТИ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одесской области правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и гранат. Операцию по изъятию оружие проводили сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области, пограничниками и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках операции "Оружие и взрывчатка".