19:54 12.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Москве обнаружили крупную партию санкционных сыров и колбасы - ФОТО

На одном из продовольственных складов в Москве обнаружили крупную партию санкционных сыров, колбасы и мяса. 

В Москве обнаружили крупную партию санкционных сыров и колбасы - ФОТО

Об этом сообщает Россельхознадзор.

Как отмечается, запрещенная продукция обнаружена на территории складского комплекса на Сиреневом бульваре в российской столице.

В перечне выявленной продукции: сыры 72 наименований производства Англии, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландовобщим весом более 3,9 тонны, испанские и итальянские колбасы 30 сортов общим весом около 1,5 тонн, а также охлажденная говядина производства США весом 12 кг.

Вся продукция была уничтожена на специальном полигоне отходов в Московской области.

"Мясную продукцию сожгли, а сыры раздавили механическим способом", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специалисты ВОЗ признали канцерогенными переработанное мясо, в частност сосиски, бекон, колбасу и ветчину, а также, возможно, красное мясо. Специалисты структуры подсчитали, что потребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает риск развития рака толстого кишечника на 18 процентов. 


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