В Мексике обрушился торговый центр, есть жертвы - ФОТО

В городе Монтеррей на севере Мексики в пятницу, 12 октября, произошло обрушение строящегося здания торгового центра. В результате погибли, по меньшей мере, семь человек.
Об происшествии сообщает издание The Washington Post.
На место инцидента приехала экстренная спасательная служба, им удалось спасти двоих рабочих, находившихся внутри. Кроме того, более десяти считаются пропавшими без вести.
Полиция совместно с сотрудниками спасательных служб устанавливают все причины аварии. В разборе завалов участвуют порядка 100 человек, в том числе полицейские и военнослужащие, а также кинологи с собаками.
Представитель руководства сил гражданской обороны региона Мигель Пералес отметил, что в здании на момент обрушения могли находиться 26 человек, но эта информация не подтверждена. О причинах трагедии пока ничего неизвестно.
Известно, что здание частично рухнуло ночью. О причинах трагедии пока ничего неизвестно.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на пляже обрушилась скала. Инцидент произошел на популярном пляже Навайо на острове Закинф. В результате обрушения пострадали семь человек.