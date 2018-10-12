Из-за падение ракеты возле школы в Лисичанске эвакуировано 700 учеников, - Денисова

Об этом сообщил в Facebook советник главы Луганской областной администрации Виталий Шведов.

Отмечается, над микрорайоном упала ракета типа "Оса" во двор СШ27, а носовая часть с блоком управления в парке РТИ возле бывшего памятника. Сейчас в учебном заведении приостановились занятия.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, почти 700 учеников школы эвакуировали в результате падения обломков боеприпасов на территорию учебного заведения. Предварительно установлено, что в воздухе разорвалась ракета от зенитно-ракетного комплекса "Оса".

"К счастью, в результате инцидента никто не пострадал… Мой представитель Павел Лисянский находится на месте и выясняет все детали", - сказала она.

Денисова призвала полицию, Службу безопасности Украины и другие ведомства безотлагательно установить истинные причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лисичанске на территорию школы № 27 сегодня утром упал модуль управления ракетой ЗРК "ОСА". Учебное учреждение расположено в квартале Дружбы народов в южной части города.