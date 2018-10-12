В Германии произошла авария пассажирского автобуса с грузовиком - ФОТО

Отмечается, что среди пострадавших все 30 пассажиров туристического автобуса, это граждане Австралии, Канады и США, а также оба водителя и пассажиры фуры. По информации полиции, в больницу в критическом состоянии попали четыре человека. Предполагается, что число жертв может возрасти.

На место аварии отправились пять спасательных вертолетов и семь карет скорой, а чрезвычайные службы перекрыли трассу на несколько часов.

В данное время выясняются все причины аварии. Однако полицейские предполагают, что автобус с тремя десятками туристов внезапно выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, который перевозил автомобильные шины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на автодороге Львов-Ковель произошла авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия два человека погибли и еще пять получили травмы. Правоохранители установили, что столкнулись автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус сообщением Львов-Варяж под управлением 46-летнего жителя Яворивского района, в салоне которого находилось 15 пассажиров.