12:30 12.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии на ходу загорелся поезд - ФОТО

Сегодня во время движения один из вагонов скоростного поезда Intercity-Express загорелся. Пожар удалось успешно потушить.

В Германии на ходу загорелся поезд - ФОТО

Об этом сообщает местный телеканал N-TV.

Сегодня с утра, во время движения пассажирского скоростного поезда  Intercity-Express случился пожар в последней секции поезда. Причины возгорания пока неизвестны.  Согласна данным спасателей, 510 пассажиров были эвакуированы и доставлены на автобусах до ближайшего города Монтабаур.

В результате пожар произошел сбой движения транспорта. В частности, из-за задымления была закрыт участок железной дороги между городами Монтабаур и Зигбург, отменены или задержаны рейсы между городами Кельн и Франкфурт-на-Майне.

На данный момент ситуация стабилизировалась.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сегодня ранее на юго-западе Германии произошла жуткая авария с участием грузового автомобиля и туристического автобуса.


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