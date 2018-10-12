В Германии на ходу загорелся поезд - ФОТО

Об этом сообщает местный телеканал N-TV.

Сегодня с утра, во время движения пассажирского скоростного поезда Intercity-Express случился пожар в последней секции поезда. Причины возгорания пока неизвестны. Согласна данным спасателей, 510 пассажиров были эвакуированы и доставлены на автобусах до ближайшего города Монтабаур.

В результате пожар произошел сбой движения транспорта. В частности, из-за задымления была закрыт участок железной дороги между городами Монтабаур и Зигбург, отменены или задержаны рейсы между городами Кельн и Франкфурт-на-Майне.

На данный момент ситуация стабилизировалась.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сегодня ранее на юго-западе Германии произошла жуткая авария с участием грузового автомобиля и туристического автобуса.