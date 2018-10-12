11:31 12.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области на шахте произошло ЧП

В Донецкой области в пятницу 11 октября, на шахте Центральная ГП Торецкуголь произошел несчастный случай, там погиб один горняк. Еще трое пострадавших. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

В Донецкой области на шахте произошло ЧП

Отмечается, что трагедия произошла накануне вечером, около 19:45.

Известно, что все произошло в шахте на участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое случился выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий забойщик. Также, еще один горнорабочий находится в больнице. По информации медиков, он получил травму таза.

Как стало известно, у погибшего горняка остались двое детей и жена. В данное время устанавливаются все причины аварии, проводится следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области на шахте "Эксплуатационная" погиб рабочий. 39-летний мужчина умер от полученных в результате отслоения горной породы травм. В результате отслоения горной массы из кровли выработки на высоте 873 метра был травмирован один из сотрудников.


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