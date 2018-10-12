20:52 12.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине в погреб провалился малолетний ребенок

Сегодня утром, 12 октября в Днепре в подвал свалился малолетний ребенок.

На Житомирщине в погреб провалился малолетний ребенок

Инцидент произошел на улице Александра Поля Центрального района. На место происшествия соседи вызвали спасателей. Прибыли сотрудники 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Было решено применить пожарный кулич и веревки, чтобы поднять девушку подняли на поверхность.

К спасательным работам привлечены 2 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Житомирской области пожилая женщина упала в подвал


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