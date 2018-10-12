На украинские госструктуры была совершено новая кибератака - СБУ

Отмечается, что специалисты зафиксировали новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины.

Хакеры работали следующим образом: использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, слежения за действиями пользователей, перехват паролей.

После полного расследования, было установлено, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями бэкдора Industoyer.

Но к счастью, украинским специалистам удалось установить объекты кибератаки, и локализовать ее последствия и минимизировать киберугрозы ИТ-инфраструктурам органов государственной власти.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США, Великобритания, Нидерланды, Канада и Австралия скоординированно распространили новую информацию о действиях России в области кибершпионажа. Москва ограничилась иронизированием по поводу "обострения шпиономании". "Путина невозможно пристыдить, но разоблачить можно.