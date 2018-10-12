08:15 12.10.2018 | Происшествия | Новости
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Количество жертвами землетрясение в Индонезии достигло 2073 человек

Число жертв разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии по состоянию на утро пятницы, 12 октября, возросло до 2073 человек.

Количество жертвами землетрясение в Индонезии достигло 2073 человек

При этом наибольшее количество жертв было зафиксировано в городе Палу. Тут погибли 1663 человек и большинство из них стали жертвами цунами.

Как сообщает издание Anadolu Agency, ссылаясь на данные представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Нурво Нугрохо, на сегодняшний день 87 725 жителей региона были вынуждены покинуть свои дома. Вместе с тем подсчет еще не окончен в районах Донггала и Сиги.

В населенных пунктах индонезийского острова Сулавеси уже ощущается нехватка продовольствия и питьевой воды, а также отсутствуют санитарно-гигиенические условия. В результате тут были зафиксированы случаи заболевания на кишечные инфекции.

Напомним, власти Индонезии решили прекратить поиски жертв землетрясения. В заявлении представителей Нацагентства по борьбе со стихийными бедствиями подчеркивается, что тех, кто не будет найден до четверга, 11 октября 2018, признают пропавшими без вести, и, вероятно, погибшими.

как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 11 октября, в Индонезии вновь произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,3 бала по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере три человека.


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