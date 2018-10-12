22:13 12.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Киберполиция прекратила деятельность еще одного интернет-афериста - ФОТО

На Прикарпатье Киберполиции разоблачила злоумышленника, который в сети собирал деньги на лечение больных детей. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Киберполиция прекратила деятельность еще одного интернет-афериста - ФОТО

Злоумышленник действовал в открытую, что стало основным фактором доверия для сочуствующих интернет-пользователей. Хакер дублировал оригинальные сообщения родителей больного ребенка о необходимости материальной помощи для спасения ее жизни.

Мошеннические сообщения выглядели идентично оригинальным, менялись только банковские реквизиты на мошеннические. На данный момент установлено несколько семей, обратившихся в полицию, что сообщение о помощи их детям использует аферист.

По данному факту следователи полиции Прикарпатья начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Киберполиция предотвратила массовое заражение компьютеров вирусным ПО. 


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