Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 2088

Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси выросло до 2088. Об этом сообщает издание Анадолу.
По данным представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Нурво Нугрохо, количество погибших разрушительного землетрясения и цунами увиличелось на 15 человек.
Вместе с тем он подчеркнул, что лишь сеголня 12 октября завершились полностью поисково-спасательные операции. При этом, режим стихийного бедствия продлен в регионе до 26 октября.
"680 человек до сих еще числятся в списках пропавших, 4612 человек ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате сильнейшего землетрясения, цунами и извержение вулкана Сопутан, жители Индонезии еле справляются с последствиями ужасной катастрофы. В данное время тысячи людей не могут вернуться к своим поврежденных или разрушенных жилых домов. Число погибших выросло до 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести.