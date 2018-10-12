Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 2088

По данным представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Нурво Нугрохо, количество погибших разрушительного землетрясения и цунами увиличелось на 15 человек.

Вместе с тем он подчеркнул, что лишь сеголня 12 октября завершились полностью поисково-спасательные операции. При этом, режим стихийного бедствия продлен в регионе до 26 октября.

"680 человек до сих еще числятся в списках пропавших, 4612 человек ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате сильнейшего землетрясения, цунами и извержение вулкана Сопутан, жители Индонезии еле справляются с последствиями ужасной катастрофы. В данное время тысячи людей не могут вернуться к своим поврежденных или разрушенных жилых домов. Число погибших выросло до 1407 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести.