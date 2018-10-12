17:55 12.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике обрушился торговый центр, есть жертвы - ФОТО

В пятницу, 12 октября, в мексиканском штате Нуэво-Леон рухнул торговый центр. В результате инцидента погибли семь человек, еще девять считаются пропавшими без вести.

В Мексике обрушился торговый центр, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает крупнейшее турецкое информационное агентство "Анадолу".

Как отмечается, обрушение произошло в городе Монтеррей. Из-под завалов торгово центра спасатели вытащили около 15 местных жителей. Все они получили травмы средней тяжести.

По словам секретаря муниципального совета Генаро Гарсиа, на данный момент ведутся поиски девяти рабочих, которые могли остаться под завалами обрушившегося здания. Вместе с тем он подчеркнул, что трехэтажное здание торгового центра строилось без соответствующего разрешения.

К слову, сейчас по факту обрушения проводится расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в индийском городе Калькут обрушился мост. В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек. При этом на данный момент 15 человек остаются под завалами.


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