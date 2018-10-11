16:29 11.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области произошла авария с легковушкой и маршрутным такси - ФОТО

На автодороге Львов-Ковель произошла авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия два человека погибли и еще пять получили травмы.

Во Львовской области произошла авария с легковушкой и маршрутным такси - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

Правоохранители установили, что столкнулись автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус сообщением Львов-Варяж под управлением 46-летнего жителя Яворивского района, в салоне которого находилось 15 пассажиров.

Так, в результате столкновения водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия. Пятеро пассажиров автобуса доставлены в больницу с различными травмами.

В данное время, выясняются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", с космодрома "Байконур" в Казахстане стартовала ракета-носитель "Союз". Ракета-носитель должна была вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" с двумя членами экипажа для Международной космической станции. Вместе с тем во время старта ракеты произошла авария.


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