Во Львовской области произошла авария с легковушкой и маршрутным такси - ФОТО

На автодороге Львов-Ковель произошла авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия два человека погибли и еще пять получили травмы.
Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.
Правоохранители установили, что столкнулись автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус сообщением Львов-Варяж под управлением 46-летнего жителя Яворивского района, в салоне которого находилось 15 пассажиров.
Так, в результате столкновения водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия. Пятеро пассажиров автобуса доставлены в больницу с различными травмами.
В данное время, выясняются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", с космодрома "Байконур" в Казахстане стартовала ракета-носитель "Союз". Ракета-носитель должна была вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" с двумя членами экипажа для Международной космической станции. Вместе с тем во время старта ракеты произошла авария.