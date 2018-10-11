14:58 11.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Запорожья вспыхнули четыре авто - ФОТО

В ночь на 11 октября в Запорожье по улице Школьной сгорели одновременно несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В центре Запорожья вспыхнули четыре авто - ФОТО

Отмечается, что сначала загорелся один автомобиль Kia Rio. После этого, на место инцидента были вызваны спасатели, однако до их приезда огонь успел охватить еще три авто, припаркованные рядом: два автомобиля Skoda и один FordTransit. Все автомобили сгорели полностью.

На место ЧП выезжали две единицы техники и восемь спасателей. В данное время все причины инцидента выясняются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Николаевской области в поселке Бративский Новобугского района пожарные потушили трактор "New Holland". На место происшествия прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что во время проведения полевых работ произошел пожар трактора.


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