В парламенте Швейцарии взорвался ноутбук, пострадал вице-президент

Вице-президент Национального совета Швейцарии получила серьезные травмы в результате взрыва батареи своего рабочего ноутбука.
Об этом сообщает издание The Local.
Как отмечается, инцидент произошел за несколько недель до того, как швейцарский парламент должен объявить тендер на поставку новых ноутбуков. Однако о взрыве стало известно только сейчас.
По предварительным данным, из-за неисправности взорвалась батарея в ноутбуке Hewlett-Packard, модель Zbook. Гаджет был предоставлен в рабочее пользование правительством Швейцарии.
Глава швейцарского подразделения Hewlett-Packard Адриан Мюллер заявил, что впервые произошел случай, когда батарея взорвалась и нанесла травмы пользователю.
Добавим, швейцарские чиновники ранее уже неоднократно жаловались на проблемы с аккумулятором Zbook.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у пассажира авиарейса, который летел из Пекина в Мельбурн, взорвались в ушах наушники. В результате инцидента девушка получила серьезные ожоги лица.