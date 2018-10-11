В парламенте Швейцарии взорвался ноутбук, пострадал вице-президент

Об этом сообщает издание The Local.

Как отмечается, инцидент произошел за несколько недель до того, как швейцарский парламент должен объявить тендер на поставку новых ноутбуков. Однако о взрыве стало известно только сейчас.

По предварительным данным, из-за неисправности взорвалась батарея в ноутбуке Hewlett-Packard, модель Zbook. Гаджет был предоставлен в рабочее пользование правительством Швейцарии.

Глава швейцарского подразделения Hewlett-Packard Адриан Мюллер заявил, что впервые произошел случай, когда батарея взорвалась и нанесла травмы пользователю.

Добавим, швейцарские чиновники ранее уже неоднократно жаловались на проблемы с аккумулятором Zbook.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у пассажира авиарейса, который летел из Пекина в Мельбурн, взорвались в ушах наушники. В результате инцидента девушка получила серьезные ожоги лица.