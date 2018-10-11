23:53 11.10.2018 | Происшествия | Новости
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В парламенте Швейцарии взорвался ноутбук, пострадал вице-президент

Вице-президент Национального совета Швейцарии получила серьезные травмы в результате взрыва батареи своего рабочего ноутбука. 

В парламенте Швейцарии взорвался ноутбук, пострадал вице-президент

Об этом сообщает издание The Local.

Как отмечается, инцидент произошел за несколько недель до того, как швейцарский парламент должен объявить тендер на поставку новых ноутбуков. Однако о взрыве стало известно только сейчас.

По предварительным данным, из-за неисправности взорвалась батарея в ноутбуке Hewlett-Packard, модель Zbook. Гаджет был предоставлен в рабочее пользование правительством Швейцарии.

Глава швейцарского подразделения Hewlett-Packard Адриан Мюллер заявил, что впервые произошел случай, когда батарея взорвалась и нанесла травмы пользователю.

Добавим, швейцарские чиновники ранее уже неоднократно жаловались на проблемы с аккумулятором Zbook.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у пассажира авиарейса, который летел из Пекина в Мельбурн, взорвались в ушах наушники. В результате инцидента девушка получила серьезные ожоги лица.


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