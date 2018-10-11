В Киеве разоблачили мошенников, которые использовали турагентство - ВИДЕО

Об этом сообщалось в программе "Первые про главное" на телеканале Zik.

Жертвами недобросовестной работы агентства стали около двух десятков киевлян. Говорят, доверились известному бренду, под вывеской которого и работала турфирма. Правда, именитый туроператор сообщил, что сотрудничество с данной фирмой давно завершил. Денег за отмененные туры и испорченный отпуск агентство компенсировать не собиралось.

Тогда товарищи по несчастью сплотились и пошли требовать объяснений. Они позвонили директору агентства и назначили встречу. Более того, речь шла о том, что она вернет деньги. Впрочем застали на месте лишь менеджера и потому вызвали полицию. Каждый из обманутых написал заявление, и уже на следующий день офис агентства опечатали, а затем сняли и брендированную вывеску.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Во Франции вкладчик потеряли 31 млн евро из-за махинаций с Вitcoin.