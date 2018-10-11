21:11 11.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100205479:labazovych

В Харькове нашли тело мужчины без головы - ФОТО

В Харькове в подвале многоэтажного дома на улице Краснодарская обнаружили обезглавленное тело мужчины. На месте работает следственная бригада

В Харькове нашли тело мужчины без головы - ФОТО

Об этом сообщили в Гланвом управлении Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, на Салтовке обнаружен труп мужчины без головы, заваленный мусорными пакетами

На фотографиях с места инцидента видно, как из подвала достают труп, а затем его осматривают специалисты. Однако достоверно утверждать, был ли погибший обезглавлен, нельзя.

По словам правоохранителей, тело погибшего направлено в морг для установления причин смерти. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с балкона столичной "хрущевки" выпал обнаженный мужчина. Пострадавший утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он явно "не на свои года", а намного старше. Предварительно, он выпал с балкона четвертого этажа.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина и Молдова подписали меморандум о поставках и модернизации оружия Украина и Молдова подписали меморандум о поставках и модернизации оружия В Одесской области правоохранители изъяли наркотиков на четыре миллиона гривен - ФОТО Украина получила решение о предоставлении Томоса об автокефалии, - Порошенко
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив