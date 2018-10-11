В Харькове нашли тело мужчины без головы - ФОТО

Об этом сообщили в Гланвом управлении Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, на Салтовке обнаружен труп мужчины без головы, заваленный мусорными пакетами

На фотографиях с места инцидента видно, как из подвала достают труп, а затем его осматривают специалисты. Однако достоверно утверждать, был ли погибший обезглавлен, нельзя.

По словам правоохранителей, тело погибшего направлено в морг для установления причин смерти. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с балкона столичной "хрущевки" выпал обнаженный мужчина. Пострадавший утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он явно "не на свои года", а намного старше. Предварительно, он выпал с балкона четвертого этажа.