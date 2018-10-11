15:20 11.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии произошло крушение еще одного моста - ВИДЕО

На итальянском острове Сардиния произошло обрушение части моста, по шоссе 195. Об этом происшествии сообщает Еxperttur.

В Италии произошло крушение еще одного моста - ВИДЕО

Отметим, что накануне в городе начались сильные проливные дожди, что и стало причиной крушения моста связывающего муниципалитеты Капотерре, Пула и Сан-Джованни-Суэрджу.

К слову, всего за пару часов до аварии, мэр города распорядился остановить движение по магистрали. Благодаря этому решению удалось избежать серьезных последствий и жертв.

Добавим, на Сардинии плохая погода уже стала причиной множества проблем с автомобильным сообщением, многие улицы и дороги были затоплены. В частности, два участка шоссе 125 непроходимы из-за высокого уровня воды и принесенного ею мусора.

В правительстве добавили, что восстановительные работы начнут, как только позволит погода.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", правительство Италии дало поручение открыть дело в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей рухнувший мост Моранди в Генуе. Так, по поручению Министерства инфраструктуры и транспорта Италии у фирмы есть 15 дней, чтобы предоставить доказательства добросовестного исполнения своих обязательств.


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