В Италии произошло крушение еще одного моста - ВИДЕО

Отметим, что накануне в городе начались сильные проливные дожди, что и стало причиной крушения моста связывающего муниципалитеты Капотерре, Пула и Сан-Джованни-Суэрджу.

К слову, всего за пару часов до аварии, мэр города распорядился остановить движение по магистрали. Благодаря этому решению удалось избежать серьезных последствий и жертв.

Добавим, на Сардинии плохая погода уже стала причиной множества проблем с автомобильным сообщением, многие улицы и дороги были затоплены. В частности, два участка шоссе 125 непроходимы из-за высокого уровня воды и принесенного ею мусора.

В правительстве добавили, что восстановительные работы начнут, как только позволит погода.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", правительство Италии дало поручение открыть дело в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей рухнувший мост Моранди в Генуе. Так, по поручению Министерства инфраструктуры и транспорта Италии у фирмы есть 15 дней, чтобы предоставить доказательства добросовестного исполнения своих обязательств.