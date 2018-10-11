09:15 11.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии вновь произошло землетрясение, три человека погибли

В ночь на четверг, 11 октября, в Индонезии вновь произошло землетрясение.

В Индонезии вновь произошло землетрясение, три человека погибли

Его магнитуда составила 6,3 бала по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере три человека.

Как сообщило Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий,

подземные толчки были зафиксированы возле побережья острова Ява. Землетрясение также повредило десятки домов.

Напомним, 28 сентября 2018 года произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5 баллов. На острове Сулавеси разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий.

Как сообщал УРА-Информ, в результате землетрясения и цунами Индонезии на данный момент погибли почти две тысячи человек, около пяти тысяч считаются пропавшими без вести.


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