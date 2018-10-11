В Египте 17 человек приговорили к казни за взрывы в церквях

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, еще девятнадцать подсудимых приговорены к пожизненному заключению, восемь – к пятнадцати годам лишения свободы.

По данным суда, в результате совершенных в 2016-2017 годах нескольких террористических атак на коптские церкви погибло 74 человека, а сотни других получили ранения. Ответственность за содеянное взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Стоит отметить, объектами нападений террористов стали православные церкви в городах Каир, Александрия и Танта. В населенном преимущественно мусульманами Египте копты составляют около 10 процентов населения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", войска и службы безопасности Египта начали операцию по ликвидации боевиков и террористов, причастных к вчерашнему теракту в мечети.