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Ураган "Майкл" усилился - ВИДЕО

Ураган продолжает усиливаться. Скорость движения может достичь 250 км в час.

Ураган

Об этом сообщил американский Национальный центр по слежению за ураганами.

В среду, 10 октября, к побережью Флориды приблизился ураган “Майкл”. На протяжении дня ураган достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

На данный момент, ураган Майкл обрушился на побережье штата Флорида, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди. Скорость ветра достигает 250 км/ч и постоянно усиливается. В штатах Флорида и Алабама уже объявили чрезвычайное положение. Для Флориды Майкл станет самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата за всю историю наблюдений - с 1851 года.

Предварительно, власти США оценивают ущерб от стихии в 16 млрд долларов

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп поручил Министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно заниматься ликвидацией последствий урагана.


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