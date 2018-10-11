Береговая охрана Ливии обстреляла два итальянских рыболовных судна

Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, итальянские лодки были обстреляны на расстоянии 29 морских миль от побережья Северной Африки. По предварительной информации, это район является исключительной экономической зоной африканского региона.

После обстрела ливийцы сели на судна и приказали капитанам отправиться в порт Рас-Аль-Хилаль. На одной из лодок было шесть рыбаков из Италии, на другой - семь.

"Ливийцы... открыли огонь по экипажам... По беззащитным и безоружным людям", - сказал Винченцо Асар, владелец одной из лодок.

В настоящее время Министерство иностранных дел Италии пока никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день в зарубежных тюрьмах находятся 300 украинских моряков. Некоторые задержанные моряки пытаются решить проблемы собственными силами, не обращаясь в МИД, консульства и профильные организации.