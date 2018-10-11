21:54 11.10.2018 | Происшествия | Новости
100205482:labazovych

Береговая охрана Ливии обстреляла два итальянских рыболовных судна

В четверг вечером, 11 октября, береговая охрана Ливии совершила обстрел на две лодки из города Мазара дель Валло на Сицилии , а затем задержала моряков.

Береговая охрана Ливии обстреляла два итальянских рыболовных судна

Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, итальянские лодки были обстреляны на расстоянии 29 морских миль от побережья Северной Африки. По предварительной информации, это район является исключительной экономической зоной африканского региона. 

После обстрела ливийцы сели на судна и приказали капитанам отправиться в порт Рас-Аль-Хилаль. На одной из лодок было шесть рыбаков из Италии, на другой - семь.

"Ливийцы... открыли огонь по экипажам... По беззащитным и безоружным людям", - сказал Винченцо Асар, владелец одной из лодок.

В настоящее время Министерство иностранных дел Италии пока никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день в зарубежных тюрьмах находятся 300  украинских моряков. Некоторые задержанные моряки пытаются решить проблемы собственными силами, не обращаясь в МИД, консульства и профильные организации.


Поделиться
Читайте также:
 
Российские церкви потеряют право называться украинскими, - Филарет Украина и Беларусь укрепят торговое сотрудничество В Харькове нашли тело мужчины без головы - ФОТО Украина и Молдова подписали меморандум о поставках и модернизации оружия
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив