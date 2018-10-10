В полиции рассказали о жертвах и разрушениях взрывов в Черниговской области

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

По его словам, зарегистрировано 12 фактов обнаружения боеприпасов на территории города. В то же время на данный момент нет информации о получении телесных повреждений местными жителями.

"Больше всего повреждений получила Августовка, где большинство – дачные домов", - отметил Фацевич.

Виесте с тем не подтвердилось ни одно из шести сообщений о возможных случаях мародерства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности в населенных пунктах, входящих в зону чрезвычайного происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма убытков от взрывов на военных складах, которые до сих пор продолжаются в Ичнянском районе Черниговской области, составляет сотни миллионов долларов.