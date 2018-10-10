В полиции рассказали о жертвах и разрушениях взрывов в Черниговской области

По состоянию на среду, 10 октября, около шесть жилых домов пострадали в результате взрывов на арсенале Министерства обороны возле Ични Черниговской области.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.
По его словам, зарегистрировано 12 фактов обнаружения боеприпасов на территории города. В то же время на данный момент нет информации о получении телесных повреждений местными жителями.
"Больше всего повреждений получила Августовка, где большинство – дачные домов", - отметил Фацевич.
Виесте с тем не подтвердилось ни одно из шести сообщений о возможных случаях мародерства.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности в населенных пунктах, входящих в зону чрезвычайного происшествия.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма убытков от взрывов на военных складах, которые до сих пор продолжаются в Ичнянском районе Черниговской области, составляет сотни миллионов долларов.