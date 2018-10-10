17:54 10.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В полиции рассказали о жертвах и разрушениях взрывов в Черниговской области

По состоянию на среду, 10 октября, около шесть жилых домов пострадали в результате взрывов на арсенале Министерства обороны возле Ични Черниговской области. 

В полиции рассказали о жертвах и разрушениях взрывов в Черниговской области

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

По его словам, зарегистрировано 12 фактов обнаружения боеприпасов на территории города. В то же время на данный момент нет информации о получении телесных повреждений местными жителями.

"Больше всего повреждений получила Августовка, где большинство – дачные домов", - отметил Фацевич.

Виесте с тем не подтвердилось ни одно из шести сообщений о возможных случаях мародерства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности в населенных пунктах, входящих в зону чрезвычайного происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма убытков от взрывов на военных складах, которые до сих пор продолжаются в Ичнянском районе Черниговской области, составляет сотни миллионов долларов.


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