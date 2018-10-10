09:56 10.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В квартиру помощника нардепа Игоря Луценко бросили гранату - ФОТО

В городе Борисполь в квартиру помощника народного депутата Игоря Луценко и координатора организации С14 Сергея Мазура, в ночь на среду 10 октября, неизвестные бросили взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В квартиру помощника нардепа Игоря Луценко бросили гранату - ФОТО

Отмечается, что в результате происшествия пострадал отец Мазура. Соответствующую информацию об происшествии подтвердил и сам нардеп Игорь Луценко.

На своей странице в соцсети он написал, что неизвестные совершили нападение на его помощника. Отец Мазура получил серьезные травмы и сейчас он находится в больнице. Он назвал наиболее вероятной версией – "общественную активность" Мазура, в частности по привлечению к ответственности "одного из руководителей титушек во время Майдана" Юрия Крысина. В помещении разбиты окна и везде погром.

Правоохранители установили, что злоумышленник готовился к замыслу, так как подставил под дом лестницу. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.

В данное время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", группа неизвестных напала на гражданского активиста Олега Михайлика. Стоит отметить, что Михайлик был кандидатом на пост городского главы Одессы.


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