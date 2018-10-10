В Ивано-Франковской области депутат погорел на взятке в 1,5 млн гривен, полиция объявила в розыск - ФОТО

По словам следователей, к данному преступлению причастен депутат и бывший сотрудник правоохранительного органов. Так, за решение земельного вопроса в пользу коммерческой структуры нарушители закона требовали от его представителя 50 тыс. евро взятки.

В частности, деньги предназначались за вынесение на рассмотрение сессии горсовета вопроса и принятие позитивного решения о предоставлении в аренду земельного участка под строительство завода по переработке отходов.

"Чтобы обезопасить себя от разоблачения, депутат привлек к преступной схеме посредника. После решения согласительной процедуры выделения земельного участка, последний должен был забрать 1,5 миллиона гривен и распределить между всеми участниками "схемы", - отметили правоохранители.

Оперативники Управления защиты экономики Ивано-Франковской области, следователи областной полиции с участием КОРД провели задержание фигуранта. Последний, поняв, что разоблачен, совершил попытку наезда на полицейских и скрылся с места происшествия.

Во время побега злоумышленник бросил средства в придорожную лесополосу. При осмотре пакета с деньгами, правоохранители обнаружили отсутствие 106 тыс. гривен от общей суммы взятки. Данный факт дает основания считать, что посредник оставил эту сумму себе для дальнейшей возможности скрываться от правоохранительных органов.

В то же время в помещении городского совета было обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

Сейчас продолжается проведение следственных действий и меры по установлению места нахождения фигурантов, которые в настоящее время скрывается от следствия.

Правонарушителям уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и суд объявил их в розыск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе проведения операции Объединенных сил полиция задержала заместителя командира по тылу одной из воинских частей. Офицер попался на взятке в 15 тысяч гривен.