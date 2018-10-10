15:53 10.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии с рельс сошел поезд набитый пассажирами - ВИДЕО

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш во время движения пассажирские поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает местное издание NDTV.

В Индии с рельс сошел поезд набитый пассажирами - ВИДЕО

В результате инцидента, около 30 человек пострадали и получили травмы различной степени, еще семеро человек погибли. Отметим, что это произошло из-за того, что несколько вагонов поезда не выдержали гравитации и перевернулись.

По информации спасателей и медиков, которые работают на месте происшествия, количество жертв может увеличиться. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Для того, тобы поднять вагоны обратно, понадобится не менее суток.

Сейчас железнодорожное сообщение в этом районе приостановлено. На месте продолжают работать полиция, скорая и спасательные службы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в бельгийской коммуне Тессендерло прогремел взрыв на химическом заводе Vynova. Инцидент произошел в провинции Лимбург из-за большой утечки неназванного химиката. Над заводом поднялось облако газа, которое ветром отнесло в направлении вокзала города Хульст.


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