20:53 10.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области подорвались два бойца, - штаб

В зоне Операции Объединенных сил на востоке Украины в течение текущих суток погибли двое украинских военных.

В Донецкой области подорвались два бойца, - штаб

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы ООС, военнослужащие погибли в результате выполнения боевого задания на Донецком направлении. Кроме того, еще один украинский солдат Объединенных сил получил ранения на позиции в районе Бахмутской трассы.

Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Майское, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское.

"Опорные пункты наших войск возле Майского были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции у Гнутово - из минометов калибра 82 мм", - сообщается в сводке.

Добавим, по защитникам Крымского и Майского пророссийские боевики вели огонь из вооружения БПМ, а по позициям Объединенных сил в районе н.п.Золотое и Гнутово - из противотанковых ракетных комплексов, а также был применен снайперский огонь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированной части Донбасса русское командирование продолжает провокационные обстрелы по позициям Украины.

Члены оккупационных войск пытались пробраться на территорию украинского подразделения, после чего сами попали в свою ловушку. Двое боевиков из первой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса умерли, еще один попал в больницу.


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