19:50 10.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области военная техника столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - ФОТО

В Днепропетровской области произошло столкновение маршрутки Mercedes Sprinter и военного автомобиля БАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека.

В Днепропетровской области военная техника столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области на своей страничке в Facebook.

Как отмечается, инцидент случился в поселке Мелиоративное. По словам очевидцев проишествия, БАЗ двигался в сторону Новомосковска, в какой-то момент он выехал на встречную полосу где столкнулся с маршрутным такси.

"Две женщины и мужчина попросили вызвать им "скорую" помощь. В момент столкновения они сильно ударились: мужчина носом, женщины головой. Предварительно, отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии в поселке Мелиоративное Новомосковского района работают полицейские.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная общественная активистка и блогер Лиза Богуцкая на светлофоре насмерть сбила человека. В соцсети она написала, что она двигалась на авто по своей полосе на зеленый сигнал светофора, однако не заметила человека, который нацелился переходить дорогу на красный свет.


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