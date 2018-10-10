В Днепропетровской области военная техника столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области на своей страничке в Facebook.

Как отмечается, инцидент случился в поселке Мелиоративное. По словам очевидцев проишествия, БАЗ двигался в сторону Новомосковска, в какой-то момент он выехал на встречную полосу где столкнулся с маршрутным такси.

"Две женщины и мужчина попросили вызвать им "скорую" помощь. В момент столкновения они сильно ударились: мужчина носом, женщины головой. Предварительно, отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии в поселке Мелиоративное Новомосковского района работают полицейские.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная общественная активистка и блогер Лиза Богуцкая на светлофоре насмерть сбила человека. В соцсети она написала, что она двигалась на авто по своей полосе на зеленый сигнал светофора, однако не заметила человека, который нацелился переходить дорогу на красный свет.