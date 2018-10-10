Периодичность взрывов возле Ични значительно уменьшилась

С таким сообщением выступил начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай. Об этом он сообщил сегодня с утра.

По его словам, по состоянию на 9:00 в среду, 10 октября, был проведен специализированный мониторинг оставшихся очагов взрыва. К счастью, тенденции весьма позитивные. Наблюдается лишь один взрыв на протяжении 10 минут. Для контроля ситуации также производится облет территории оперативной группой на вертолете.

В скором времени Минобороны планирует использовать ресурсы пожарной авиации Госслужбы чрезвычайных ситуаций с целью ликвидации оставшихся очагов тления. С этой же целью в Ичнянский район направлено четыре пожарных танка. Сообщается, что к ним могут отправить еще три.

Ранее появилась информация о том, что по состоянию на вечер вторника, 9 октября, было локализировано 35% пожаров. Также на данный момент, в связи с случившимся происшествием, усилена охрана и оборона складов и арсеналов по всей территории Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", убытки от взрывов на складе боеприпасов составят более сотни миллионов долларов.