На артскладах в Ичне продолжаются взрывы

Отметим, что для устранения огня на месте инцидента сосредоточено силы и средства общей численностью свыше тысячи человек и 212 ед. техники. Также на случай осложнения оперативной обстановки создали резерв численностью 109 человек и 23 единицы пожарной техники.

По состоянию на утро среды, на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности. После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации" - подчеркнули в Госслужбе Украины по ЧС.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на территории 6-го арсенала Минобороны Украины в городе Ичня Черниговской области, где взрываются боеприпасы, локализовано 35% пожаров. Как отмечается, всего привлечено к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины.