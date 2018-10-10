08:21 10.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На артскладах в Ичне продолжаются взрывы

После взрывов на шестом арсенале Минобороны возле пгт Дружба в Черниговской области из-за продолжающихся взрывов спасатели пока не могут приступить к ликвидации ЧП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На артскладах в Ичне продолжаются взрывы

Отметим, что для устранения огня на месте инцидента сосредоточено силы и средства общей численностью свыше тысячи человек и 212 ед. техники. Также на случай осложнения оперативной обстановки создали резерв численностью 109 человек и 23 единицы пожарной техники.

По состоянию на утро среды, на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности. После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации" - подчеркнули в Госслужбе Украины по ЧС.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на территории 6-го арсенала Минобороны Украины в городе Ичня Черниговской области, где взрываются боеприпасы, локализовано 35% пожаров. Как отмечается, всего привлечено к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины.


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