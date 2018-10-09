Взрывы в Черниговской области: интенсивность погромов составляла 2-3 взрыва в секунду

Отмечается, что к устранению чрезвычайной ситуации на месте инцидента привлечен один штатный пожарный танк ГПМ-54, и еще четыре пожарных танка в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации.

Кроме того, к локализации привлечена одна автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ.

В Минобороны Украины отметили, что по факту взрывов на арсенале в Черниговской области уже открыто дело по статье "халатное отношение к службе". Этим вопросом продолжает заниматься военная прокуратура Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о взрывах боеприпасовнеподалеку населенного пункта Ичня в Черниговской области.