09:29 09.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Взрывы в Черниговской области: интенсивность погромов составляла 2-3 взрыва в секунду

По состоянию на сегодняшнее утро интенсивность взрывов на шестом арсенале в районе города Ичня Черниговской области была настолько высокой, что составляла 2-3 взрыва в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Взрывы в Черниговской области: интенсивность погромов составляла 2-3 взрыва в секунду

Отмечается, что к устранению чрезвычайной ситуации на месте инцидента привлечен один штатный пожарный танк ГПМ-54, и еще четыре пожарных танка в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации.

Кроме того, к локализации привлечена одна автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ.

В Минобороны Украины отметили, что по факту взрывов на арсенале в Черниговской области уже открыто дело по статье "халатное отношение к службе". Этим вопросом продолжает заниматься военная прокуратура Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о взрывах боеприпасовнеподалеку населенного пункта Ичня в Черниговской области.


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