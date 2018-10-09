Взрывы в Черниговской области: интенсивность погромов составляла 2-3 взрыва в секунду

По состоянию на сегодняшнее утро интенсивность взрывов на шестом арсенале в районе города Ичня Черниговской области была настолько высокой, что составляла 2-3 взрыва в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что к устранению чрезвычайной ситуации на месте инцидента привлечен один штатный пожарный танк ГПМ-54, и еще четыре пожарных танка в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации.
Кроме того, к локализации привлечена одна автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ.
В Минобороны Украины отметили, что по факту взрывов на арсенале в Черниговской области уже открыто дело по статье "халатное отношение к службе". Этим вопросом продолжает заниматься военная прокуратура Украины.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о взрывах боеприпасовнеподалеку населенного пункта Ичня в Черниговской области.