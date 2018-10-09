В Крыму восемь человек отравились грибами в церкви

Об этом сообщает со ссылкой на информированный источник Интерфакс.

Как отметил представитель Минздрава Крыма, восемь человек отравились, из них четверо госпитализированы.

"Через скорую такая информация поступила, эпидрасследование началось", - сказала агентству руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму Наталья Пеньковская.

Каким образом грибы оказались в храме до сих пор неизвестно. В настоящее время представители Роспотребнадзора занялись расследованием инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине начали стремительно дорожать шампиньоны. Цены на них сейчас - на новогоднем уровне. Шампиньонов не хватает из-за низкого урожая.

Больше всего грибы выросли в цене в Киевской, Одесской и Харьковской областях. На киевских оптовых рынках шампиньоны продают по 46-48 гривен за килограмм, а в супермаркетах - 50 гривен. Для сравнения, в прошлом году за килограмм шампиньонов с хозяйств просили по 32 гривни.