В столице автомобиль полиции попал в аварию - ФОТО, ВИДЕО

Известно, что помимо автомобиля полиции Toyota Prius участником аварии также был Volkswagen Polo.

Как утверждает водитель Volkswagen, он двигался в средней полосе в сторону станции метро Шулявская. Под мостом улицы Василенко его начал обгонять автомобиль патрульных по правой полосе. По неизвестным причинам Prius зацепил Polo, после чего Toyota занесло, она врезалась в отбойник.

Удар был настолько сильным, что автомобиль полицейских получил серьезные повреждения. Из-за аварии движение в сторону центра было частично ограничено.

К счастью, в аварии никто не пострадал. В данный момент выясняются все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. Правоохранители установили, что водитель Fiat Punto в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, и на всей скорости протаранил микроавтобус Mercedes-Benz.