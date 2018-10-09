В России мост обрушился на поезд - ВИДЕО

Как видно на видео, произошло крушение моста на железнодорожную магистраль.

Отмечается, что отвалились два пролета виадука, все это произошло в момент нахождения под ним грузового поезда. Также под мостом находился автомобиль, который также оказался под завалами. В больницу с различными травмами был доставлен водитель авто.

Местные власти приняли решение о демонтаже частично обрушившегося моста. Продолжаются следственные действия по этому поводу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Харьковом рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. В результате аварии один человек погиб. Еще один человек получил травмы.