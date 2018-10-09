В Ичне локализовано 35% пожаров, взрывы продолжаются

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, всего привлечено к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины. В частности: пожарные танки ГПМ-54, пожарные автомобили, инженерные машины разграждения ИМР-2, беспилотные летательные аппараты для аэроразведки.

Налажено конструктивное взаимодействие привлекаемых сил и средств от ВС Украины с подразделениями от ГСЧС Украины, НГУ и НПУ, личный состав которых общей численностью более 500 человек и 90 единиц специальной техники проводит первоочередные спасательные работы в районе чрезвычайной ситуации.

В Минобороны подчеркивают, что все военнослужащие срочной службы из района были эвакуированы и не привлекаются к ликвидации последствий катастрофы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что ожидает оперативного и ответственного результата расследовани взрывов на складах в Черниговской области. Об этом президент сообщил на экстренном совещании силовиков, посвященном взрывам боеприпасов на арсенале Минобороны в поселке Дружба Ичнянского района.