Смертник подорвал бомбу на митинге в Афганистане, есть жертвы

В Афганистане террорист-смертник подорвал себя во время предвыборного митинга, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, еще 11 получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, инцидент произошел в южной афганской провинции Гильменд. Там террорист незаметно подкрался в толпу и убил восемь человек. Среди погибших - кандидат в депутаты Салех Мохаммад Ачекзай.
Кроме того, в результате атаки постадали не в чем не повинные активисты. По предварительной информации, получили тяжелые ранения 11 человек.
В настоящее время ни одна из местных террористических организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", в Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети. Правоохранителям удалось установить цепочку событий, ставших причиной оплошности охраны религиозного сооружения. Два террориста-смертника проникли в парадную часть мечети, активировав "пояса Шахида".