Смертник подорвал бомбу на митинге в Афганистане, есть жертвы

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, инцидент произошел в южной афганской провинции Гильменд. Там террорист незаметно подкрался в толпу и убил восемь человек. Среди погибших - кандидат в депутаты Салех Мохаммад Ачекзай.

Кроме того, в результате атаки постадали не в чем не повинные активисты. По предварительной информации, получили тяжелые ранения 11 человек.

В настоящее время ни одна из местных террористических организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", в Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети. Правоохранителям удалось установить цепочку событий, ставших причиной оплошности охраны религиозного сооружения. Два террориста-смертника проникли в парадную часть мечети, активировав "пояса Шахида".