20:53 09.10.2018 | Происшествия | Новости
100205323:labazovych

Смертник подорвал бомбу на митинге в Афганистане, есть жертвы

В Афганистане террорист-смертник подорвал себя во время предвыборного митинга, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, еще 11 получили ранения.

Смертник подорвал бомбу на митинге в Афганистане, есть жертвы

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, инцидент произошел в южной афганской провинции Гильменд. Там террорист незаметно подкрался в толпу и убил восемь человек. Среди погибших - кандидат в депутаты Салех Мохаммад Ачекзай.

Кроме того, в результате атаки постадали не в чем не повинные активисты. По предварительной информации, получили тяжелые ранения 11 человек.

В настоящее время  ни одна из местных террористических организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", в  Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети. Правоохранителям удалось установить цепочку событий, ставших причиной оплошности охраны религиозного сооружения. Два террориста-смертника проникли в парадную часть мечети, активировав "пояса Шахида".


Поделиться
Читайте также:
 
В ПАСЕ отказались менять санкционные правила для Российской Федерации Президент Украины поручил проверить всех, кто охранял склады в Ичне Свитолина прервала трехматчевую серию поражений Под Ичней продолжаются взрывы - ГСЧС
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив