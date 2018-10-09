11:38 09.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Появились подробности взрывов в Черниговской области

Сегодняшние взрывы на территории шестого арсенала возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области начались после четырех подрывов на территории базы. Об этом сообщает заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко.

Появились подробности взрывов в Черниговской области

Отмечается, что после опроса часовых на постах, стало ясно, что взрывы были спровоцырованы подрывами в разных местах арсенала. Известно, что пожаром было охвачено 10% технической территории арсенала.

Кроме того, пламя охватило пять хранилищ, что позволило огню активно распространится. Также сообщается, что раненых и жертв в результате инцидента нет, ни среди жителей ни военнослужащих.

На сложившуюся ситуацию откликнулся мэр Киева Виталий Кличко. Он утверждает, что столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов. Кроме того, мэр столицы отметил, что главное управление ГСЧС в Киеве подготовило 11 пожарных спасательных авто и 50 человек личного состава, которые готовы отправиться в Черниговскую область.

Также премьер-министр Владимир Гройсман просит жителей не паниковать из-за взрывов на шестом арсенале боеприпасов возле пгт Дружба Ичнянского района. Политик отправился на один из пунктов пребывания в с.Парафиевка для проверки обеспечения местных жителей и безопасности.

Добавим, что в области развернуто 18 приемных пунктов эвакуации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по состоянию на сегодняшнее утро интенсивность взрывов на шестом арсенале в районе города Ичня Черниговской области была настолько высокой, что составляла 2-3 взрыва в секунду.


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