Появились подробности взрывов в Черниговской области

Отмечается, что после опроса часовых на постах, стало ясно, что взрывы были спровоцырованы подрывами в разных местах арсенала. Известно, что пожаром было охвачено 10% технической территории арсенала.

Кроме того, пламя охватило пять хранилищ, что позволило огню активно распространится. Также сообщается, что раненых и жертв в результате инцидента нет, ни среди жителей ни военнослужащих.

На сложившуюся ситуацию откликнулся мэр Киева Виталий Кличко. Он утверждает, что столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов. Кроме того, мэр столицы отметил, что главное управление ГСЧС в Киеве подготовило 11 пожарных спасательных авто и 50 человек личного состава, которые готовы отправиться в Черниговскую область.

Также премьер-министр Владимир Гройсман просит жителей не паниковать из-за взрывов на шестом арсенале боеприпасов возле пгт Дружба Ичнянского района. Политик отправился на один из пунктов пребывания в с.Парафиевка для проверки обеспечения местных жителей и безопасности.

Добавим, что в области развернуто 18 приемных пунктов эвакуации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по состоянию на сегодняшнее утро интенсивность взрывов на шестом арсенале в районе города Ичня Черниговской области была настолько высокой, что составляла 2-3 взрыва в секунду.