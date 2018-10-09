Очаги возгораний на военных складах в Ичне локализованы - ФОТО

Начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексей Чернобай сообщил, что очаги пожара на артиллерийских складах 6 Арсенала в Ичне Черниговской оласти полностью локализованы.
Об этом передает пресс-служба МОУ.
Как заявил Чернобай, интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы. Кроме этого, на 6 Арсенал для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины доставили инженерную машину разграждения (ИМР), на месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54.
Учитывая задымленность, оперативный штаб принял решение о проведении аэроразведки над местом чрезвычайного происшествия.
"Интенсивность взрывов динамично меняется", - данные Генерального штаба ВСУ.
На данный момент фиксируется один взрыв на минуту.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма убытков от взрывов на военных складах, которые до сих пор продолжаются в Ичнянском районе Черниговской области, составляет сотни миллионов долларов.