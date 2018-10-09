18:32 09.10.2018 | Происшествия | Новости
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Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины - Bellingcat

Сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины.

Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины - Bellingcat

Такие сведения предоставил докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев после встречи с британскими парламентариями, передает издание The Independent.

Как отмечается, оперативники ГРУ были напрямую задействованы к захвату государственных учреждений на Донбассе и распространению фейковой информации о "местных оборонительных отрядах".

По информации Bellingcat, Мишкин совершил несколько поездок в Украину. В частности, во время Майдана 2013 года.

Также в обнародованном докладе сообщается, что Владимир Путин вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день ГРУ, по всей видимости, лидирует в этой конкурентной борьбе. Это может быть связано с операцией, успешно осуществленной четыре года назад: аннексией украинского полуострова Крым.


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