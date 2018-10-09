Такие сведения предоставил докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев после встречи с британскими парламентариями, передает издание The Independent.

Как отмечается, оперативники ГРУ были напрямую задействованы к захвату государственных учреждений на Донбассе и распространению фейковой информации о "местных оборонительных отрядах".

По информации Bellingcat, Мишкин совершил несколько поездок в Украину. В частности, во время Майдана 2013 года.

Также в обнародованном докладе сообщается, что Владимир Путин вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день ГРУ, по всей видимости, лидирует в этой конкурентной борьбе. Это может быть связано с операцией, успешно осуществленной четыре года назад: аннексией украинского полуострова Крым.